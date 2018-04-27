У бідних країнах живе більше віруючих людей – дослідження

Бідність, відсутність освіти, закриті соціальні ліфти штовхають людей до крайніх форм вираження своїх поглядів, в тому числі релігійних – до екстремізму.

Як повідомляє "Експерт", аналітики агентства Our World in Data, досліджуючи економічний зріст, встановили цікавий взаємозв'язок між багатством і ставленням до релігії. Виявилося, що в житті жителів бідних країн релігія відіграє більш важливу роль, ніж у житті жителів багатих країн.

Є винятки, але чітко видна тенденція: чим бідніша країна, тим більшу роль в житті її громадян відіграє релігія. Чим багатша, тим менш важливою є релігія для громадян.

У багатих Японії, Німеччини, Південній Кореї, наприклад, менше п'ятої частини населення вважає релігію важливою, тоді як у бідній Ефіопії 98% громадян релігійні.

Чому є така залежність? У дослідників є відповідь на це питання.

Економіка зростає в основному внаслідок інновацій. Ефіопія, Уганда, Буркіна-Фасо, Пакистан – дуже релігійні країни, але у них одні з найнижчих показників кількості патентів на душу населення.

Зворотний приклад – Японія. Громадяни тут не дуже релігійні – лише 11% вважають її важливою у своєму житті. Однак японські студенти займають перше місце серед країн ОЕСР в рейтингу знання точних наук. Тому кількість патентів на душу населення в Японії – одна з найвищих у світі. Як наслідок, Японія – це країна швидкісних поїздів і роботів.

Економіка працює тоді, коли люди активно заробляють і витрачають гроші, і зазвичай витрачають на це значну кількість часу. Цінність цього часу вимірюється доходами. Тому тривалі служби в храмах, молитви, обряди, які віднімають час у роботи, з економічної точки зору є недоцільним.