На Франківщині відбудеться екуменічний велопробіг святинями чотирьох конфесій

Молодіжна християнська спілка "ДАР" з Хотіня організовує екуменічний велопробіг “Калуськими святинями”. Велопробіг планують на 12 травня о 12.00, повідомляють "Вікна". Учасники велопробігу з'єднають акцією 12 храмів Калуша і проїдуть 12 кілометрів. Велопробіг стартуватиме від церкви святого Миколая у Хотіні. Учасники проїдуть повз церкви УГКЦ, УПЦ, УПЦ КП та римо-католицький костел святого Валентина. Екуменічний велопробіг завершиться біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Загір'ї, повідомляє голова молодіжної християнської спілки "ДАР" Андрій Ляхович. Акція присвячена Дню матері.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter