Священик з Чернігівщіні духовно підтримав військових в АТО

На Світлій седмиці протоієрей Василій Томишин, настоятель Свято-Троїцького храму м. Мена, волонтери Олег Жураківський та Олексій Прищепа відвідали зону бойових дій на сході.

Черговий гуманітарний вантаж для воїнів з продуктами харчування та необхідними речами був зібраний жителями всього Менського району та парафіянами Свято-Троїцького храму, повідомляє прес-служба Чернігівської єпархії УПЦ.

Військовим було передано овочі борщового набору, домашні заготовки і цитрусові, святкові гостинці – паски та крашанки, предмети гігієни і багато іншого.

Протягом усього маршруту на кожному блок-посту, а їх подолали понад 20, отець Василій вітав православних зі святом Пасхи, дарував гостинці та іконки Покрови Святої Богородиці і Ангела Хранителя.

За триденну поїздку священик з волонтерами відвідали бійців у Бахмуті, Авдіївській промзоні і шахті Бутівка, Сєвєродонецьку, Щасті, Райгородці та ін.

"Скрізь десантники і зв’язківці були раді такій допомозі та духовній підтримці священика, дякували волонтерам за їхню працю і мужність, адже на передовій і у госпіталі будь-яка допомога – завжди свято, особливо в Пасхальні дні", - повідомляється на сайті єпархії.

Затрималися волонтери у Щасті, де три роки тому загинув менянин Вадим Жеребило. Отцю Василію довелося і хрестити його в дитинстві, і відспівувати 21-річного героя, нагородженого посмертно орденом “За мужність”. На місці його загибелі у Щасті батюшка звершив літію, а всі присутні помолилися за упокій душі убієнного воїна Вадима.