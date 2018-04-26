У Кропивницькому відбудеться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена розвитку соціального служіння в Україні
19:28, 26 квітня 2018Суспільство
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У Кропивницькому відбудеться конференція, присвячена розвитку соціального служіння в Україні / topnews.pl.ua
У Кропивницькому відбудеться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена розвитку соціального служіння в Україні.
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку соціального служіння в Україні: історія, практика, стан і перспективи» відбудеться у Кропивницькому інституті державного та муніципального управління 23 травня, повідомляє прес-служба Кіровоградської єпархії УПЦ.
Останній строк подання матеріалів на конференцію – 11 травня 2018 р. (включно).
Обсяг тез доповідей – до 4-х сторінок.
Для участі у конференції необхідно до 11 травня заповнити заявку, надіслати на електронну адресу sluzhinnya@gmail.com тези доповіді.
Участь у конференції з наданням авторського друкованого примірника збірника матеріалів конференції безкоштовна.
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