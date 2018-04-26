Семінаристи Київських духовних шкіл відвідали з концертом Прилуцьку виховну колонію
18:27, 26 квітня 2018Суспільство
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Семінаристи з волонтерами відвідали виховну колонію / orthodox.cn.ua
Студенти Київської духовної семінарії разом з волонтерами благодійного фонду “Реабілітації неповнолітніх сиріт імені Святителя Луки” 16 квітня відвідали Прилуцьку виховну колонію.
Цього дня у храмі святої великомучениці Анастасії Узорішительниці священиками було звершено Божественну літургію, піснеспіви якої виконували студенти Київських духовних шкіл, повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії УПЦ.
Після завершення богослужіння відбувся концерт за участі вихованців колонії і семінаристів.
На завершення зустрічі на всіх чекала святкова трапеза і спілкування між молоддю.
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