Семінаристи Київських духовних шкіл відвідали з концертом Прилуцьку виховну колонію

Студенти Київської духовної семінарії разом з волонтерами благодійного фонду “Реабілітації неповнолітніх сиріт імені Святителя Луки” 16 квітня відвідали Прилуцьку виховну колонію.

Цього дня у храмі святої великомучениці Анастасії Узорішительниці священиками було звершено Божественну літургію, піснеспіви якої виконували студенти Київських духовних шкіл, повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії УПЦ.

Після завершення богослужіння відбувся концерт за участі вихованців колонії і семінаристів.

На завершення зустрічі на всіх чекала святкова трапеза і спілкування між молоддю.