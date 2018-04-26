У Франківську п'яний священик УГКЦ за кермом, тікаючи від поліції, зіткнувся з вантажівкою

У четвер, 21 квітня, близько 21.00 на перехресті вулиць Галицька – Калуське шосе в Івано-Франківську водій "Шкоди" не зупинився на вимогу патрульних.

Поліцейські затримали водія, ним виявився священик з Калуша 1975 р.н, повідомляє місцевий портал "Курс".

Подія кваліфікована як ДТП з потерпілими, оскільки постраждала пасажирка «Шкоди».

Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Він пройшов перевірку на стан сп'яніння у закладі, де зафіксували 1,19 проміле алкоголю в крові.

У ДТП постраждала 35-річна пасажирка винуватця ДТП, її госпіталізували з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма.

За даними франківського порталу "Курс", чоловіка звати Сергій Бусел і він служить у церкві Введення в храм Пресвятої Богородиці УГКЦ в селі Пійло Калуського району.