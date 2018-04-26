У Львові серед останків в’язнів, яких пересилали у ГУЛАГ, виявили тіло священика

В урочищі «Голоско» у Львові відновили ексгумацію останків в’язнів пересильної тюрми № 25. Протягом першого тижня робіт вже знайшли 40 дорослих та 11 дитячих останків.

Як повідомляє "Zaxid.net", за словами заступника директора КП ЛОР «Доля», яке проводить роботи, Володимира Харчука, вперше знайшли тіло священика. Він уточнив, що раніше пошуківці відкопували рештки цивільних людей та монахів. Цього року теж було віднайдено монаші скелети і вперше останки священика.

«Ми дізнаємось, що це священик, оскільки у нього залишилась колорадка від ряси – виготовлена з білої пластмаси, а також рештки темного одягу на самому скелеті. Ми його ексгумуємо окремо, оскільки це все ж таки священик і процедура перепоховання священників відбувається трошки інакше ніж цивільних людей», ‒ зазначив Володимир Харчук.

Як і раніше, пошуковці віднаходять останки немовлят та ненароджених дітей. Їх ідентифікують за розміром кісток та черепів.

Деякі останки зі слідами трепанації. «Люди швидше за все проходили через тюремний шпиталь, тому є багато трепанованих черепів. Серед віднайдених на даний момент останків є багато жіночих – старшого віку, тому що у них або повністю відсутні, або залишилось лише по кілька зубів. Багато з них супроводжуються рештками чорної тканини, що може свідчити про те, що це був монаший одяг», ‒ додають пошуковці.

Також в ямі знайшли 26 радянських копійок. Поки важко прочитати точні дати їхнього виготовлення, але ті, на яких вдалося це зробити, не пізніші 1939 року. Також пошуковці відкопали ґудзики, церковні медальйончики, гребінець, дзеркальце.

Протягом 2018 року історики планують продовжити дослідження ділянки та провести пошукові роботи для виявлення ймовірних поховань жертв воєн і політичних репресій у Львові, зокрема поховання вояків УГА на вул. Бережанській.

Пошукові роботи жертв пересильної тюрми у Львові проводять з 2013 року. Тоді на території садового кооперативу під час будівельних робіт знайшли людські кістки. Під час пошукових досліджень у попередні роки виявили понад 800 останків в’язнів пересильної тюрми № 25. Серед них жінки, чоловіки, люди старшого віку, немовлята та ненароджені діти. Тіла ховали без трун, у великих ящиках, у яких могли складати по кілька осіб різного віку та статі. Частину знайдених останків вже перепоховали на Личаківському кладовищі у лютому 2016 року.

Ексгумаційні роботи проводить Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору» та комунальне підприємство Львівської обласної ради «Доля», яке шукає, досліджує, ексгумує і перепоховує останки людей, які загинули внаслідок депортацій, воєн та політичних репресій.

Пересильна тюрма № 25 функціонувала у Львові з 1944 до 1955 року. Основним її призначенням був збір та відправка в’язнів у табори ГУЛАГу. На «львівську пересилку» звозили засуджених в’язнів з тюрем Західної України, де вони перебували від тижня до року в очікуванні на свій етап.