Сьогодні вночі на центральній площі Прип'яті запалили 32 свічки, в пам'ять про трагедію

У місті-примарі сьогодні, 26 квітня, вночі запалали свічки.

Опівночі на центральній площі Прип'яті зібралися колишні жителі міста та працівники зони відчуження, повідомляє ТСН.

Рівно о 01.24 - саме тоді, 32 роки тому стався вибух на Чорнобильській атомній електростанції - люди запалили 32 свічки. Вони символізують час, що минув з моменту трагедії. Відразу після - більше сотні свічок запалилися і в вікнах будинків навколо площі, зокрема, в готелі, палаці культури та в кількох колишніх житлових будинках.

Організатори акції кажуть, що таким чином змогли на мить "оживити" місто, до якого вже навряд чи колись повернеться життя.

"Вперше в Прип'яті подібне відбувається в ніч аварії. Місто також оживає і воно з нами. Я пам'ятаю це місто живим. Тут пройшла краща частина мого дитинства. Тут воно й закінчилося", - каже організатор акції Олександр Сирота.