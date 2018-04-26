Всеукраїнський фестиваль духовних піснеспівів відбудеться у Дніпрі

У Дніпрі 5 травня відбудеться XV Всеукраїнський фестиваль «Наддніпрянські Пасхальні піснеспіви».

Церковні та світські колективи, дорослі і діти виконають духовну музику на Монастирському острові, біля Свято-Миколаївського храму, повідомляє Інформаційний відділ Дніпропетровської єпархії УПЦ.

Захід проводиться з благословення митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея.

Учасники з'їдуться на фестиваль з Дніпра та Дніпропетровської області, а також інших міст країни.

У єпархії запрошують всіх любителів духовної музики відвідати фестиваль і церемонію нагородження.