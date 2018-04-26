На фундаменті Галицького Успенського собору проведуть археологічні роботи та консервацію об’єкта

Галицький Успенський собор не відбудовуватимуть, натомість там проведуть археологічні роботи, консервацію та музефікацію об’єкту.

Про це 20 квітня розповів в ефірі телеканалу "UA.Карпати" начальник управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адмінстрації Володимир Федорак.

Нагадаємо, про намір відновлення Успенського собору у Крилосі, який ще у 1157 році побудував князь Ярослав Осмомисл, минулого року заявили голови трьох ОДА з нардепами. Провідні науковці архітектури та археології з України, Білорусі, Польщі, Чехії, Литви та Німеччини звернулися до Президента України і Голови Верховної Ради, щоб припинити будь-які спроби незаконної відбудови храму.