На Волині священики УПЦ благословили військових перед відправленням у зону АТО

Голова відділу Володимир-Волинської єпархії по взаємозв’язках з військовослужбовцями та іншими силовими формуваннями протоієрей Олексій Шаран 19 квітня відвідав разом із священиками благочиння протоієреєм Сергієм Зозулем з с. Красностав та протоієреєм Юрієм Хавурою із с. Бобичі Рівненський військовий полігон, де проходили військові навчання 14 ОМБр.

Перед відправленням на схід, у зону бойових дій, священики відслужили військовим святковий пасхальний молебень. Голова відділу побажав командиру бригади полковнику Олександру Жакуну та всьому особовому складу здоров’я, крепості сил духовних та тілесних, оптимізму, наснаги, мужності та всякого добра. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

Священики роздали кожному солдату іконки та натільні хрестики від єпархіального управління, а також паски, яйця та продукти, які були зібрані жителями сіл: Красностав, Свійчів, Галинівка, Бобичі, Черчичі, П’ятидні та Миколаївської церкви м. Волидимир-Волинського.