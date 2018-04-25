У Києві пройшов марш у пам'ять про жертв Чорнобильської трагедії

У вівторок, 24 квітня, центром Києва кілька тисяч осіб пройшли маршем у пам'ять річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Ліквідатори та вдови пройшли маршем по центру у пам'ять про загиблих у Чорнобилі. Вшанувати пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС прийшли представники громадських організацій чорнобильців, військовослужбовці, духовенство, кияни, повідомляється на сайті Кафедрального собору УПЦ.

Клірики Кафедрального собору УПЦ на честь Воскресіння Христового взяли участь у марші в пам'ять про Чорнобильську трагедію та відслужили молебень за живих і заупокійну літію за жертвами аварії.

Протоієрей Павло Білий і протоієрей Олег Кашуба звершили заупокійну літію за загиблими при ліквідації аварії і померлими від її наслідків ветеранів. З вітальним словом до учасників маршу звернувся керівник Духовно-просвітницького центру Кафедрального собору УПЦ протоієрей Павло Білий.

Від імені Предстоятеля Української Православної Церкви священик передав слова вдячності та низький уклін всім тим, хто взяв участь у ліквідації наслідків техногенної катастрофи.