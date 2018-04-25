У Києві пройшов марш у пам'ять про жертв Чорнобильської трагедії

18:59, 25 квітня 2018
Суспільство
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/ sobor.in.ua

Ліквідатори та вдови пройшли маршем по центру у пам'ять про загиблих у Чорнобилі. Вшанувати пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС прийшли представники громадських організацій чорнобильців, військовослужбовці, духовенство, кияни, повідомляється на сайті Кафедрального собору УПЦ.

/ sobor.in.ua

Клірики Кафедрального собору УПЦ на честь Воскресіння Христового взяли участь у марші в пам'ять про Чорнобильську трагедію та відслужили молебень за живих і заупокійну літію за жертвами аварії.

/ sobor.in.ua

Протоієрей Павло Білий і протоієрей Олег Кашуба звершили заупокійну літію за загиблими при ліквідації аварії і померлими від її наслідків ветеранів. З вітальним словом до учасників маршу звернувся керівник Духовно-просвітницького центру Кафедрального собору УПЦ протоієрей Павло Білий.

/ sobor.in.ua

Від імені Предстоятеля Української Православної Церкви священик передав слова вдячності та низький уклін всім тим, хто взяв участь у ліквідації наслідків техногенної катастрофи.

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