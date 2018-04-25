У столиці поліція звернула увагу на безліч самогубств
12:21, 25 квітня 2018Суспільство
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Голова київського управління Національної поліції Андрій Крищенко / ua.112.ua
У Києві значно зросла кількість самогубств.
Про це в інтерв'ю 112.ua розповів голова київського управління Національної поліції Андрій Крищенко.
"Зараз помітний сплеск самогубств. У день по два-три. В якісь дні було 5 самогубств: двоє застрелилися, повісилися двоє і одна вистрибнула", - розповів Андрій Крищенко.
Водночас, додав Корищенко, вбивств стало менше, і практично всі вони, близько 95%, розкриті. "Давно такого не було в Києві", - зазначив він.
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