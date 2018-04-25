Волинські священики посадили три гектари лісу

Священики Колківського благочиння Волинської єпархії УПЦ посадили більше трьох гектарів молодого лісу в рамках екологічної акції місцевого лісництва.

Як повідомляється на сайті єпархії, таким чином духовенство виявило свою любов до навколишнього світу, природи, лісу, підтримало необхідність плекати і примножувати це багатство для наступних поколінь.

Як зазначив благочинний Колківської округи протоієрей Петро Бугайчук, місцеві священики не вперше беруть участь у посадці лісу. "За життєвими правилами, кажуть, що кожна людина зобов’язана збудувати дім, виростити дітей і посадити дерево. От ми й садимо дерева, наш колківський ліс", - сказав отець Петро.

Священик переконаний, що робота лісівників – посадити ліс, доглядати його, прибирати – це щоденна клопітка праця, за яку варто дякувати.