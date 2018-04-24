У Києві встановлять пам’ятник Іллі Муромцю

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що влітку у столиці з’явиться пам’ятник Іллі Муромцю.

Про це він написав у Facebook передає Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Встановити пам’ятник плануємо влітку в парку “Муромець” (колишній парк Дружби народів), де триває реконструкція. В конкурсі на облаштування зеленої зони перемогла авторська група на чолі з молодим талановитим художником-скульптором Володимиром Журавлем”, - розповів мер Києва.

Віталій Кличко зазначив, що роботи скульптора вже прикрашають Поштову площу, а позує митцю сучасний український богатир Василь Вірастюк.

За словами мера, парк “Муромець” свою назву отримав не випадково, оскільки розташований в історичному місці, де у 12-13 століттях була територія сторожової застави і місце постійної дислокації київської дружини. «У новому парку поєднаються і дух нашої доблесної старовини, і сучасність», - обіцяє Віталій Кличко.