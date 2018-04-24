Вінницькі священики УПЦ доставили в зону АТО 17 тон гуманітарної допомоги

З 17 по 21 квітня 2018 року відбувалася чергова поїздка волонтерів у зону військового конфлікту на схід України, яка була організована Вінницькою єпархією УПЦ.

У поїздці взяли участь священики: протоієрей Анатолій Кузнєцов та протоієрей Василій Августінов, а також представник ГО «Союз десантників Вінниччини» Сергій Буравель та волонтери з Літина і Вапнярки. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

Трьома автомобілями було доставлено понад 17 тон допомоги українським військовим та соціальним закладам у Донецькій області.

Як розповів протоієрей Анатолій, на початку шляху були доставлені ліки до 59-го мобільного шпиталю, який розташований у м. Сєверодонецьк. Тут відслужили святковий молебень, після якого роздали паски та святкові подарунки персоналу та пораненим. Священик поспілкувався з військовослужбовцями на духовні теми.

Наступним пунктом, який відвідали вінничани, було м. Торецьк. Священики і волонтери привезли багато продуктів харчування, солодощів, одягу та іграшок для місцевого дитячого будинку. Наступним пунктом відвідин стала Новомихайлівки. Своїм давнім друзям, літнім інвалідам з місцевого Будинку милосердя, о. Анатолій та о. Василій привезли понад три тони продуктів. Ще понад три тони передали у жіночий монастир в с. Нікольське. Разом у Новомихайлівці та Нікольському в цей непростий час перебувають на утриманні майже 160 літніх людей, серед яких значна частина лежачих та інвалідів.

Також вінницькі священики привітати з пасхальними святами своїх друзів з підрозділу «Евакуація – 200», котрі займаються доставкою з війни додому тіл загиблих українських воїнів. Тут відбулося спілкування з військовослужбовцями, святкова молитва, роздача подарунків. Отець Анатолій освятив автомобілі, зокрема місцевого підрозділу МНС.

На завершення волонтери відвідали одну з «гарячих точок» — с. Піски, де також мали спілкування з військовими і передала їм пасхальні подарунки, продукти, засоби особистої гігієни, побутову хімію.

Від імені митрополита Вінницького і Барського Симеона протоієрей Анатолій Кузнєцов подякував усім, хто брав участь у поїздці та долучився до її організації. Серед них Олег Парфілов, Тетяна Єфремова, Наталія Коноплич, Юрій Калінін, Валерій Владика, Лідія Бортник, Анна Гончар, Юрій Данилюк, Олег Бояров, Петро Орел і ще багато парафіян різних храмів Вінницької єпархії, які допомогли зібрати гуманітарну допомогу.