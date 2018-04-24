Європейські професори прочитали лекції у Київській духовній академії

КДАіС проводить програми обміну професорсько-викладацькими кадрами та студентами з низкою закладів вищої духовної освіти

З 17 по 23 квітня у Київській духовній академії і семінарії перебував професор Вищої Церковної Академії м. Салоніки (Греція), доктор богослов’я Ніколаос Койос. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

З благословення ректора Київських духовних шкіл єпископа Білогородського Сильвестра, грецький богослов виступив перед студентами та вихованцями духовної школи з курсом лекцій з біоетики.

Візит професора Вищої Церковної Академії до КДАіС став можливим завдяки програмі обміну професорсько-викладацькими кадрами, що здійснюється між двома закладами вищої духовної освіти.

Також у рамках реалізації європейської програми співробітництва в галузі освіти «Еразмус», у Київських духовних школах перебували студенти Вищої Церковної Академії м. Салоніки.

Після закінчення освітньої програми, 23 квітня 2018 року, владика ректор провів зустріч з професором Н. Койосом, під час якої поважний гість передав бібліотеці КДА книги з вивчення біоетики. Також сторони обговорили питання щодо співробітництва в галузі освіти та науки і можливість проведення спільних наукових та культурних заходів.

23 квітня, з благословення ректора Київської духовної академії і семінарії єпископа Білогородського Сильвестра, викладач Канонічного права Університету Мальти Кевін Шембрі прочитав лекцію перед вихованцями КДС.

Тема зустрічі була присвячена питанням порівняння шлюбу і розлучення в Східній та Західній християнських традиціях.