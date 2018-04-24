У Міносвіти розглянули заяви на державне визнання дипломів випускників духовних вищих навчальних закладів

Сьогодні, 24 квітня, у приміщенні Міністерства освіти і науки України відбулося чергове засідання Комісії з визнання дипломів Вищих духовних навчальних закладів.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, члени комісії розглянули заяви випускників духовних вищих навчальних закладів на визнання різних рівнів освіти і прийняли відповідні рішення.

З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія у роботі комісії взяв участь Голова Учбового комітету при Священному Синоді УПЦ архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент.

Нагадаємо, що відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів, при МОН України створені комісії, до складу яких увійшли представники релігійних організацій та навчальних закладів, які надають ліцензовану богословську освіту. Всі бажаючі випускники духовних академій, семінарій та училищ мають можливість подати заяву і необхідний пакет документів для державного визнання своїх дипломів.