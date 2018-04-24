У Полтаві осквернили пам'ятник жертвам нацизму

У Полтаві осквернили монумент Скорботної матері і пам'ятник жертвам нацизму, встановлений на місці масових розстрілів жителів міста у роки німецько-фашистської окупації.

Як повідомляє "ТСН", невідомі вандали «прикрасили» пам'ятники нацистським вітанням і антисемітськими гаслами. Повідомляється, що до теперішнього моменту написи вже покрили чорною фарбою.

Вандали опоганюють пам'ятник Скорботної матері не в перший раз. Так, у квітні 2016 року невідомі зловмисники нанесли на монумент антисемітський заклик і намалювали свастику. До цього подібні випадки були зафіксовані в 2011, 2014 і 2015 роках.

У роки Великої Вітчизняної війни на місці пам'ятника Скорботної матері німецько-фашистські підрозділи розстріляли, за різними даними, від 10 до 30 тисяч полтавців. Воно стало місцем масового знищення єврейського населення - Полтавським Бабиним Яром.