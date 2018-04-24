Кілька тисяч паломників з'їдуться до Львова на зустріч спільноти Тезе.

Зустріч відбуватиметься з 27 квітня по 1 травня. Учасники житимуть разом із сім'ями львів'ян, у релігійних спільнотах та школах, повідомляє портал "Твоє місто".

У програмі форуму - загальні молитовні зустрічі, які пройдуть на велотреку СКА і на яких молоді християни зможуть почути роздуми настоятеля Тезе брата Алоїса, відбудуться «майстерні» з культури, мистецтва, історії, екскурсії храмами та іншими визначним пам'яткам Львова.

Тезе – це селище у Франції, яке є осередком міжнародного християнського монашого згромадження, складається з близько 100 братів з усього світу. Ядром життя спільноти є проста молитва у формі коротких пісень, що чергуються із роздумами про Бога та читанням Біблії.

Основним завданням братів є організація міжнародних зустрічей для молоді, під час яких учасники спільно моляться, обговорюють духовні питання, відвідують лекції на різні теми. Зустрічі відбуваються як у самому Тезе, так і в інших містах у всьому світі. Наймасштабнішою є новорічна, окрім неї впродовж року відбуваються регіональні зустрічі, метою яких є об'єднання християнської молоді із сусідніх країн. Важливо, що зустрічі є екуменічними, тобто у них можна взяти участь незалежно від приналежності до конфесії.