Священик з Чернігівщини передав військовим у зону АТО великодні подарунки від земляків

Священик Ніжинської єпархії доставив пасхальні дарунки військовослужбовцям частин та підрозділів з Чернігівщині, які перебувають на лінії розмежування в зоні проведення АТО.

З 9 по 14 квітня 2018 клірик Георгіївського храму м. Бахмач протоієрей Анатолій Вегера здійснив чергову поїздку у зону АТО. Священик відвідав Краматорськ, Авдіївку, Маріуполь та інші населені пункти. Це був уже четвертий тур підрозділами спецоперацій ССО, повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії УПЦ.

З військовослужбовцями частин та підрозділів Збройних Сил України та Державної Прикордонної служби України, які перебувають на лінії розмежування, була розділена Пасхальна радість. У всіх підрозділах та на блокпостах священнослужитель вітав військовослужбовців з Воскресінням Христовим, а відомий на Чернігівщині і далеко за її межами гурт «Смоляни» виступив перед військовослужбовцями з концертною програмою.

Загалом військовослужбовцям було передано більше 1,5 тон продуктів харчування. При кожній зустрічі із військовослужбовцями о. Анатолій проводив молитву за наших воїнів, за їх здоров’я та щасливе повернення додому.