Експерти розповіли, що стоїть за створенням ЄПЦ

Сьогодні, 23 квітня, у Києві відбулася прес-конференція на тему: «Що насправді стоїть за створенням Єдиної Помісної Української Православної Церкви?».

У брифінгу взяли участь заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ протоієрей Миколай Данилевич, а також експерт-міжнародник Андрій Бузаров та політолог Олексій Якубін. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Протоієрей Миколай Данилевич, пояснюючи ситуацію навколо розгляду Священним Синодом Константинопольського Патріархату звернення від влади України щодо надання Українській Православній Церкві автокефалії, зазначив «я не став би робити з цієї події великої сенсації, хоча, зрозуміло, що для якихось сил ця сенсація важлива».

На переконання священика, питання єдиної Церкви потрібно розглядати під кутом вирішення проблеми розділення в Українському Православ’ї.

«УПЦ за вирішення цієї проблеми, ми за єдину Церкву, тому що це є Заповідь Христа Спасителя. Але ця єдність має бути досягнута на основі традиції, Передання і на основі Священних канонів Церкви, про що говориться у тому числі і в прес-релізі Константинопольського Патріархату», - зазначив заступник Голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків.

Він підкреслив, що питання втручання влади у цей процес може призвести до ще більших розділень.

«Нам сьогодні намагаються нав’язати політичну автокефалію. Але автокефалія — ​​це питання Церкви, і вона повинна призвести до позитивів в Церкві, а не до розділень і міжконфесійних конфліктів», - зазначив отець Миколай.

Константинопольський Патріарх Варфоломій слідкує за ситуацією в українському Православ’ї і переймається проблемою його розділення, сказав спікер УПЦ. Він пояснив, що, прийнявши звернення українських можновладців щодо надання автокефалії, Святіший Патріарх буде слідувати правилам, які існують в Церкві та не діятиме одноосібно. В опублікованому комюніке чітко зазначається, що у цьому питанні Константинопольський Патріархат буде радитися з іншими Помісними Православними Церквами.