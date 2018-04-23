Підопічним геріатричного пансіонату Луцька влаштували концерт на честь дня Жінок Мироносиць

Учора, коли Православна Церква вшанувала пам’ять святих Жінок Мироносиць, активні учасники місіонерського клубу «Іоаннівська сім’я», на чолі з головою місіонерського відділу Волинської єпархії УПЦ протоієреєм Романом Якубовичем, відвідали геріатричний пансіонат міста Луцька.

Підопічним геріатричного пансіонату влаштували на честь свята концерт. Впродовж виступу лунали різноманітні пасхальні піснеспіви та вітання, повідомляє прес-служба Волинської єпархії.

Особливу увагу молодь приділила, також, значенню матері у житті кожної людини. Зокрема, молоді люди заспівали пісню «Материнська любов», яка глибоко та змістовно розкриває цю тему.

На завершення виступу усі присутні отримали невеличкий пасхальний подарунок.