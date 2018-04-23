Православна молодь Одеси привітала бездомних жінок з днем Жінок Мироносиць
16:21, 23 квітня 2018Суспільство
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Молодіжний актив єпархії відвідав міський центр реінтеграції / eparhiya.od.ua
Православна молодь Одеси привітала бездомних жінок з днем Жінок Мироносиць.
У неділю, 22 квітня, молодіжний актив соціального відділу Одеської єпархії УПЦ привітав зі святом Жінок Мироносиць підопічних Одеського міського центру реінтеграції осіб без певного місця проживання. Про це повідомляє прес-служба Одеської єпархії.
Православна молодь Одеси привітала бездомних жінок з днем Дружин Мироносиць / eparhiya.od.ua
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