Православна молодь Одеси привітала бездомних жінок з днем Жінок Мироносиць

Православна молодь Одеси привітала бездомних жінок з днем Жінок Мироносиць. У неділю, 22 квітня, молодіжний актив соціального відділу Одеської єпархії УПЦ привітав зі святом Жінок Мироносиць підопічних Одеського міського центру реінтеграції осіб без певного місця проживання. Про це повідомляє прес-служба Одеської єпархії.

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