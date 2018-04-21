Серія знімків паломниць отримала головний приз на престижному фотоконкурсі

Оголошені переможці престижного фотоконкурсу Sony World Photography Awards. Фотографом року журі назвало британку ЭлісТомлінсон за серію знімків християнських паломників.

43-річна Томлінсон отримала премію у 25 тисяч доларів за серію знімків, за назвою Ex-Voto, про життя і ритуали паломників-християн у Люрді (Франція), Белливорні (Ірландія) і Грабарці (Польща).

Журі відзначило у знімках Томлінсон "прекрасне виконання, технічну досконалість і чуйне відображення паломництва як шляху, сповненого відкриттів і жертовності вищій силі".

"Паломники залишають приношення - часто анонімно і в таємниці від інших - на знак подяки і надії. Це створює зримий зв'язок між вірою, особистістю та географією", - коментує свої роботи Еліс Томлінсон.

Серед інших знімків-переможців - фотографії природи, культурних і політичних подій у світі.