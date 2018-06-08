Як заклик Порошенка про створення ЄПЦ став для українських радикалів «зеленим світлом» для боротьби з УПЦ

Заява президента України Петра Порошенка про створення в Україні єдиної помісної Церкви відкрила «зелене світло» для українських радикальних організацій до відкритої боротьби проти Української Православної Церкви. Допоки глава держави вів стриманий діалог щодо подолання церковного розколу з представниками різних конфесій, радикали, хоч і виступали з «акціями протесту проти агентів ФСБ у рясах», однак відчували себе поза законом. Відкритий же заклик Порошенка до термінового створення ЄПЦ та ігнорування у цьому питанні позиції УПЦ став сигналом до дії для більшості радикально налаштованих осіб, які, відчувши свободу, понесли, мов прапор, гасло президента про «посягання Москви через Церкву на українську цілісність». З девізом «Рівняймося на Президента!» націоналістичні організації сьогодні вже відкрито анонсують підпали та захоплення храмів та святинь УПЦ та обіцяють «попідпалювати бороди» священнослужителям.

Представники радикальної молодіжної організації Дмитра Корчинського "Братство" (у мережі інтернет свої відео та коментарі викладають під назвою «Всесвітньо-Броварське телебачення») вже неодноразово влаштовували «епатажні акції» біля Києво-Печерської лаври та Десятинного монастиря. Одразу ж після заяви Порошенка про створення ЄПЦ на сторінці організації, з’явилися заклики до того, аби «палити бороди московським попам» та відео-звернення до «свідомих українців», яке розмістив на своїй сторінці і «духовний лідер» молодиків-радикалів Дмитро Корчинський.

«Ми виступили із дуже лагідним посланням до християн у зв’язку з діями нашого любого президента Петра Олексійовича Порошенка щодо створення єдиної православної помісної Церкви. Не пройшло кількох годин, як вже залунали заклики у провокаторів щодо нашого мирного звернення палити бороди московським попам. Це була абстракція. Мова про інше – треба захоплювати храми Московського Патріархату, і у першу чергу – лавру», - говорять «братчики».

Молодики не називають своїх імен, однак їхні обличчя легко впізнати по відео, на яких вони вже влаштовували «акції» під Києво-Печерською обителлю. Називаючи священнослужителів Української Православної Церкви агентами ФСБ, молодики закликають до захоплення храмів, прикриваючись «сигналом» від президента.

«Українські святині перебувають під окупацією Москви, і зверненням до Вселенського патріархату, Порошенко дав сигнал українським патріотам, що годі чекати, досить закривати очі на це свавілля, потрібно захоплювати храми Московського Патріархату», - закликають радикали. Називаючи священнослужителів та монахів «баригами, жуліками та аферистами».

На відео, яке вільно блукає у мережі, «братчики» Корчинського закликають до вандалізму та знущання над священиками. При цьому молодики зазначають, що «місію» боротьби з Церквою повинні виконувати саме свідомі українці, адже у Київського Патріархату, який і повинен увійти у захоплені храми та Лаври, не вистачить сміливості самим настільки «бруднитися» у такій справі.

«Київський Патріархат не здатен ні на що, навіть на захоплення Києво-Печерської лаври. Ми знаємо це ще з 90-х років. Але, слава Богу, є якісь рухи від влади і є свідомі українці. Ворог вже тут - сидить у Лаврі, тому наше завдання звільняти святиню, тим більше, що президент про це говорить – нам потрібна помісна Церква і нам не потрібен департамент ФСБ», - говорять представники «Братства».

Окрім організації Дмитра Корчинського, в Україні чимало інших, радикально налаштованих проти Української Православної Церкви організацій і, зі слів «братчиків», на сьогодні усі вони рішуче налаштовані щодо захоплення святинь УПЦ.

«У нас розгорнулася дискусія серед багатьох патріотичних організацій, різних батальйонів АТО, громад з різних куточків країни з приводу того, як нам зараз діяти. Вже люди палять московські церкви, вже готуються пляшки з бензином, готуються штурми, захоплення. І ми з розумінням до цього ставимося. Ми закликаємо цього не робити, не палити церкви. Не треба їх палити, треба їх захопити і переосвятити», - пояснюють молодики свою позицію.

«Можливо тих священиків і не треба розстрілювати, але схилити їх до покаяння і до повернення в лоно єдиної помісної української Церкви треба. Захоплюйте храми, пінками виганяйте цих бариг. І робіть це саме зараз, адже саме зараз вас будуть усі підтримувати, а ваші дії будуть знімати журналісти», - говорять радикали, наче натякаючи на те, що після «сигналу» від президента мародерство і вандалізм при захопленні святинь лишаться безкарними.

Зрештою, окрім захоплення храмів, радикали пропонують також «з благословення» глави держави розправитися і зі служителями Церкви.

«З часом Московська Патріархія буде ліквідована як така. Беремо приклад з нашого президента. Президент звернувся до Вселенського Патріарха. І, тим більше, ми, пересічні патріоти, теж маємо все це робити… Так що захоплюймо храми, виганяймо московських бариг, і все у нас буде добре. Без радикалізму, але дати попам під зад - цього буде достатньо», - резюмують у своєму відео-зверненні «братчики».

Як відомо, заяву про створення єдиної помісної Церкви проголошено без урахування позиції УПЦ, а емоційний виступ у Верховній Раді Петра Порошенка фактично розв’язав руки націонал-радикальних організацій, які тривалий час чекали «сигналу». На жаль, цей сигнал для них пролунав. Але найстрашніше, якщо ідея про єдність православних призведе до їх розбрату.

Дарина Чугаєвська, "УНІАН-Релігії".