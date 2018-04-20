Влада та громадськість Чернігівщини засудили розпалювання міжконфесійної ворожнечі у регіоні

У середу, 18 квітня, у Чернігівській обласній державній адміністрації відбулася зустрічі з представниками релігійних організацій та національних товариств області.

Під час наради, яку очолила заступник голови облдержадміністрації Наталія Романова, була обговорена тема почастішання випадків вандалізму на підставі розпалювання міжнаціональної чи міжконфесійної ворожнечі. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт Чернігівської облдержадміністрації.

Учасники зустрічі одностайно засудили паплюження історичних пам’яток, образливі написи на адресу представників певних національностей чи релігій.

Під час зустрічі було сформульовано й підписано звернення релігійних організацій та національних товариств області до віруючих усіх віросповідань - жителів Чернігівщини, працівників ЗМІ та правоохоронних органів.

Зокрема у тексті звернення представники церков і релігійні діячі закликали жителів Чернігівщини не піддаватися будь-яким провокаціям і не чинити дій, які суперечать чинному законодавству України, а також утримуватися від оприлюднення матеріалів, які б провокували або схвалювали ворожнечу на міжнаціональному чи релігійному ґрунті.