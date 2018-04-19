У першому в Україні православному хоспісі більше сорока онкохворих отримають паліативну і духовну допомогу

Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел 18 квітня відвідав Свято-Покровський скит с. Маринівка Біляївського району, де проконтролював хід будівельних робіт і висадку більше 65 соснових дерев у будівлі майбутнього паліативного центру «Покров», який з минулого року зводиться з благословення митрополита при Свято-Покровському скиту УПЦ.

У чотириповерховій будівлі, де буде розташовуватися хоспіс, зможуть розміститися понад сорока пацієнтів з онкологічними захворюваннями у термінальній стадії, яким у першому православному хоспісі в Україні буде надаватися як паліативна, так і духовна підтримка, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

Нагадаємо, що з благословення митрополита Агафангела, у 2017 році Одеська єпархія УПЦ вирішила втілити в життя величезний духовно-соціальний проект – створення першого в Україні центру хоспісної та паліативної допомоги «Покров», де важкохворі люди, які страждають онкологічними захворюваннями могли б отримувати гідний догляд та духовну підтримку Православної Церкви.

Для цього єпархією була придбана недобудована будівля на території села Маринівка Біляївського району Одеської області, яке розташоване на березі Хаджибейського лиману.

На кошти Церкви був проведений капітальний ремонт фасадів будівлі, встановлено дах, встановлені вікна, підведено необхідні комунікації, розпочато озеленення території, до будівлі хоспісу було укладено понад 800 м асфальтобетонного покриття і вже розпочаті роботи із внутрішнього переобладнання будівлі у повноцінний медичний заклад.