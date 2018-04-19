На Закарпатті поховали ветерана АТО Павла Дем’яненка

У середу, 18 квітня, у селищі Великий Березний провели у останню путь ветерана АТО, кавалера ордена “За мужність” III ступеня Павла Дем’яненка.

Попрощатися з захисником Луганського аеропорту прийшли рідні, побратими по військовій службі, волонтери, громадськість, повідомляється на сайті Мукачівської єпархії УПЦ.

З благословення керуючого Мукачівською єпархією чин похорону звершив благочинний Великоберезнянського благочиння, настоятель Свято-Троїцького храму в смт. Великий Березний, протоієрей Василій Ковач.

Причина смерті самого ветерана АТО Дем'яненка не повідомляється. Як зазначив голова Союзу учасників АТО Великоберезнянщини Владислав Пугінський у Facebook, після повернення з війни ветерану довелося пережити смерть близьких людей, що підкосило його здоров’я.

"Не легка доля лягла на плечі цього мужнього та скромного воїна. Після поранення в Луганському аеропорту він повернувся до дому, до своєї родини. Зла доля дуже суворо поступила з ним. За короткий період часу Павло похоронив свою дружину та матір, залишившись з маленьким сином. Він не находив собі місця, важко переживав смерть рідних людей", - написав Пугінский.