У Немирові перепоховали викрадені з могили останки євреїв

У Немирові Вінницької області перепоховали останки вбитих у роки Голокосту євреїв, розкопані минулого тижня мародерами.

Мародери розкопали братську могилу і зібрали людські останки в мішки, щоб вивести їх на автомобілі і знайти серед кісток цінні речі. Вони були затримані на місці злочину. Про це повідомив глава Українського єврейського комітету Едуард Долинський у соцмережах.

За повідомленням Долинського, перепоховання було організовано головою релігійної громади «Брацлавські хасиди» Даніелем Ерліхом, рабином Вінницької області Шаулем Горовицем і представником «Астра Кадиша» Хискияу Калмановичем. Ерліх заявив про виявлення у Немирові ще чотирьох розкопаних братських могил євреїв.

У роки Другої світової війни у Немирові було вбито майже 8 тис. людей з мирного населення, переважно - євреїв. Євреї, за даними Єврейської енциклопедії, у 1920-ті роки становили близько 50% населення Немирова. Вони були знищені нацистами під час трьох акцій у листопаді 1941 року, липні 1942-го і на початку 1943-го.