У понеділок, 16 квітня, збірна України з боксу помолилася перед чемпіонатом Європи.

Молебень в Олімпійському навчально-спортивному центрі Конча-Заспа перед відльотом збірної в Італію на чемпіонат Європи-2018 серед дівчат та хлопців U-18 звершив настоятель храму на честь великомученика і цілителя Пантелеімона Дніпровського благочиння протоієрей Владислав Богдашевський. Про це повідомляється на сайті Київської митрополії.

Чемпіонат відбудеться з 17 по 26 квітня у місті Розето-дельї-Абруцц, на запрошення тренерського штабу молодіжної збірної команди України з боксу.

Після молебню отець Владислав передав вітання від Предстоятеля УПЦ зі святом Воскресіння Христового юних чемпіонів України з боксу. У благословення спортсмени отримали ікони Христового Воскресіння з побажаннями здобуття найкращих результатів і перемог на змаганнях і благополучно повернутись на Батьківщину.