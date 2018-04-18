У Кривому Розі сьогодні в усіх храмах відбудуться панахиди за загиблими в ДТП

10:11, 18 квітня 2018
Суспільство
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18 квітня оголошено Днем жалоби за загиблими / 0564.ua, ілюстративне фото

Сьогодні, 18 квітня, у Кривому Розі оголошено траур за загиблими в аварії, повідомляє 0564.ua.

О 10.00 у всіх церквах і храмах міста пройдуть панахиди за упокій загиблих та за здоров'я постраждалих.

Більшість загиблих і постраждалих в аварії - співробітники "Арселорміттал Кривий Ріг".

"Весь колектив підприємства глибоко сумує з рідними і близькими загиблих у цій жахливій трагедії", - відзначили в прес-службі АМКР.

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