У Мукачевому призовників благословили на військову службу

У понеділок, 16 квітня, на території Мукачівського об’єднаного міського військового комісаріату відбулася чергова відправка призовників на строкову службу до лав Збройних Сил України.

На запрошення військового комісара Мукачівського об’єднаного міського військового комісаріату полковника Ігоря Гусєва участь у події взяв голова Відділу із взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України Мукачівської єпархії – протоієрей Ігор Білак. Про це повідомляє прес-служба єпархії.

Отець Ігор звершив уставний молебень за мир в Україні.

Після молитви священик звернувся до новобранців з пастирським словом, в якому побажав призовникам міцного здоров’я, успіхів у майбутній службі, справжньої армійської дружби та добросовісного виконання свого обов’язку.

В благословіння всі отримали ікони та були окроплені святою водою.