Вселенського патріарха Варфоломія після 6 днів госпіталізації з COVID-19 виписали з лікарні.
Як повідомляє ВВС News Україна з посиланням на патріархію, патріарх Варфоломій хворів на COVID-19, спричиненим штамом "Омікрон".
Читайте такожСмертність від штаму "Омікрон": вчені розкрили перші даніПатріарх був щеплений від коронавірусу (отримав дві дози вакцини CoronaVac, а потім ще дві дози Comirnaty від Pfizer-BioNTech).
Патріарх мав легкі симптоми захворювання, всі дні у лікарні він продовжував працювати.
Кілька днів патріарх проведе вдома на ізоляції, а повернеться на Фанар (у свою резиденцію) 6 січня.
Нагадаємо, 24 грудня Вселенська патріархія повідомила, що 81-річний патріарх Варфоломій отримав позитивний тест на коронавірус.