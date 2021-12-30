Кілька днів вселенський патріарх проведе вдома на ізоляції і повернеться до своєю резиденції 6 січня.

Вселенського патріарха Варфоломія після 6 днів госпіталізації з COVID-19 виписали з лікарні.

Як повідомляє ВВС News Україна з посиланням на патріархію, патріарх Варфоломій хворів на COVID-19, спричиненим штамом "Омікрон".

Читайте такожСмертність від штаму "Омікрон": вчені розкрили перші даніПатріарх був щеплений від коронавірусу (отримав дві дози вакцини CoronaVac, а потім ще дві дози Comirnaty від Pfizer-BioNTech).

Патріарх мав легкі симптоми захворювання, всі дні у лікарні він продовжував працювати.

Кілька днів патріарх проведе вдома на ізоляції, а повернеться на Фанар (у свою резиденцію) 6 січня.

Нагадаємо, 24 грудня Вселенська патріархія повідомила, що 81-річний патріарх Варфоломій отримав позитивний тест на коронавірус.

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