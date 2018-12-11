У Пенсільванії індуїст зробив притулок для священних корів

Старий індуїст завів притулок для священних корів у штаті Пенсільванія (США) у впевненості, що це допоможе зробити світ добрішим і кращим.

Як повідомляє "Седмиця" з посиланням на philly і worldreligionnews, Шанкар Шастрі (Sankar Sastri), 78 років, власник ділянки у 40 га в окрузі Монро, де він тримає стадо з 23 священних корів, нагадує постійно усміхненого солідного університетського професора в окулярах, злегка забрудненого гноєм. Він колись виріс у Чідамбарамі, одному з найбільш священних місць у південній Індії, постійно відвідуваному паломниками, переїхав у США, закінчив тут школу та 28 років пропрацював викладачем у Нью-Йоркському Технологічному коледжі в Брукліні, дуже любив свою роботу.

На рубежі нового тисячоліття він став замислюватися про наступне життя після переродження, а також про те, чи досить добра він зробив у житті для сходження на наступний круг.

«Індуїстська філософія говорить про те, що долю, нове народження та перевтілення визначає карма як сукупність вчинених тобою вчинків та їх наслідків, – пояснює Шастрі. – Ми з вами зустрічалися безліч разів за трильйони років, прожитих у всесвіті».

Ці роздуми привели до того, що, відзначивши свій 60-річний ювілей, він закинув свої скромні пожитки в пікап, залишив Нью-Йорк і завів скромну ферму, яка незабаром прославилася під назвою Святилище корів Лакшмі. Тварин для притулку він частково набрав із боєнь, частину отримав у дар від місцевих жителів. Одну з них, шотландку Шрі, він отримав у подарунок від хворої на рак старої вдови.

Корова шанується в індуїзмі як священна тварина, а понад 900 мільйонів індуїстів по всьому світу не вживають м'ясо корів у їжу, всіляко захищаючи їх. Корова вважається подобою матері-Землі й живим втіленням божественного принципу безкорисливого жертвування. Вона також уособлює для них достаток, чистоту та святість, і розглядається як милостива тварина.

Шастрі злегка приторговує коржами сухого гною по 6,5 доларів за фунт – вони використовуються як паливо в релігійних обрядах. Він насилу зводить кінці з кінцями, але охоче дає притулок на фермі знедоленим в обмін на посильну працю. Приймає він також одновірців-індуїстів, вегетаріанців, любителів тварин і випадкових туристів – в основному з лижної бази по сусідству.