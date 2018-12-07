Проповідник зі США назвав нову дату кінця світу

Кінець світу може настати вже на початку 2019 року.

Точна дата Апокаліпсису, як заявив євангелістський проповідник із США Пол Беглі, вказана в біблійних книгах, повідомляє Islam-today.

Зокрема, священнослужитель посилається на цитату про кривавий Місяць із біблійної книги Йоіла.

«Сонце на темність, а Місяць на кров, перше ніж день Господній настане, великий і страшний», - цитує пастор Біблію.

За прогнозами вчених, так званий кровавий Місяць зійде в ніч з 20 на 21 січня майбутнього року. Астрономічне явище це відбувається, коли Сонце, Місяць і Земля вишикуються в одну лінію та земний супутник забарвлюється в яскраво-червоний колір. Втім, вчені не бачать в цьому явищі нічого страшного і, тим більше, апокаліптичного. Кривавий Місяць - явище досить рідкісне, але воно не несе за собою ніяких глобальних катастроф.