У Татарстані пастора оштрафували за проведення обряду хрещення в річці

Керівництво Російського союзу Євангельських християн-баптистів (РС ЄХБ) висловилося з приводу рішення суду міста Набережні Челни (Республіка Татарстан, Росія) оштрафувати пастора за проведення водного хрещення в річці.

Пастора Церкви євангельських християн-баптистів «Відродження» міста Набережні Челни Леоніда Поворова 23 листопада оштрафували на 20 тисяч рублів (300 доларів США) за проведення водного хрещення в річці. E РС ЄХБ назвали це рішення «операцією залякування», повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на прес-службу РС ЄХБ.

22 листопада пастора Поворова затримали і взяли під варту. Справe стосовно пастора було порушено за те, що 29 липня він проводив обряд хрещення в річці Кама без будь-якого повідомлення, що є порушенням закону про публічні заходи.

«За змістом закону обряд хрещення не може вважатися публічним заходом, а застосування спецзасобів – наручників допускається в суворо визначених законом випадках, під які дії пастора не підпадали. Подібні дії правоохоронних органів наносять образи всім віруючим Російського союзу євангельських християн-баптистів», — заявили у РС ЄХБ.

Керівництво Російського Союзу євангельських християн-баптистів оцінило цей випадок як посягання на конституційні права і свободи віруючих, що неминуче спричиняє дискримінацію за релігійною ознакою.