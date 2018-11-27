У Білорусі понад 800 учасників зібралися на конференцію дитячих служителів Церков ХВЄ

У церкві ХВЄ «Спасіння» міста Барановичі 27 жовтня відбулася щорічна республіканська конференція дитячих служителів.

Загалом захід відвідало близько 800 осіб з усієї Білорусі, повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на Krynica.info та сайт церкви.

«Хто служить Мені, хай іде», – такою була тема конференції. Старший пастор церкви «Спасіння» Сергій Познякович у своїй проповіді говорив про те, наскільки важливо бути благонадійним у служінні; робити свою справу не озираючись назад, не дивлячись по сторонах, і йти рівно, без кривизни; служити добровільно, і тоді християни будуть мати нагороду.

Пастор української церкви ХВЄ «Світло Христа» (місто Кам'янець-Подільський) Ростислав Мурах поділився своїми думками в лекції під назвою «Як отримати від Бога бачення». Служитель закликав християн сформулювати мету свого життя, свого служіння, бути ефективним у своїй справі, не боятися відмовитися від хорошого на користь кращого.

«Ми повинні робити те, що можемо, а Бог буде робити те, що не можемо ми», – заявив Мурах.

Також під час заходу регіональний пастор мінської церкви «Благодать» Віктор Бейня поділився проповіддю про необхідність повної посвяти всього життя і свого служіння для Господа. Також у конференції брали участь старший хор, музичні групи «Результат» та «Еммануїл» церкви «Спасіння».