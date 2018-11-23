Під Києвом християни-баптисти проведуть Всеукраїнський форум сімейного служіння

В Ірпені Київської області 24 листопада розпочинається Всеукраїнський форум сімейного служіння.

Організатор заходу – комітет сімейного служіння ВСЦ ЄХБ, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт баптистів України.

"Без сумніву, сімейне служіння є одним із найбільш важливих у ХХI столітті. Ось чому ми запрошуємо вас на майданчик, де зможемо ділитися цінним необхідним досвідом. Крім того, форум стане місцем, де ви дізнаєтесь про найкращі, найбільш успішні, цікаві, актуальні ресурси для сімейного служіння", – йдеться на сайті християн-баптистів України.