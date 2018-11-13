Українські адвентисти приєдналася до кампанії проти куріння кальяну

У Києві було представлено інформаційну соціальну кампанію про небезпеку куріння кальяну.

Кампанія є спільною ініціативою Центру громадського здоров'я МОЗ України та громадської організації “Життя”. До кампанії вже приєдналися адвентисти сьомого дня в Україні, повідомляє 13 листопада "Релігія в Україні".

Метою кампанії є підвищення рівня поінформованості населення про небезпеку куріння кальяну та зменшення поширеності його куріння в Україні. У листопаді-грудні у Києві та регіонах буде поширено в закладах охорони здоров’я, громадських місцях та соціальних мережах відео-ролики та плакати, що пояснюють небезпеку куріння кальяну.

Церква адвентистів сьомого дня в Україні на своєму офіційному сайті вже приєдналася до кампанії проти куріння кальяну. Тут розміщені мотиваційні матеріали проти згубної звички.