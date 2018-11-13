У Києві Східноєвропейський Лідерський Форум євангельських церков зібрав учасників з десяти країн

У церкві «Філадельфія» міста Києва 7-10 листопада відбувся восьмий Східноєвропейський Лідерський Форум (СЄЛФ).

Захід зібрав близько 350 учасників, спікерів та волонтерів з України, Білорусі, Росії, Чорногорії, Латвії, Литви, Фінляндії, Молдови, Нідерландів та Сполучених Штатів Америки, повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на прес-центр СЄЛФ.

Щороку Східноєвропейський лідерський форум об’єднує християнських лідерів з України, Білорусі, Латвії, США, Нідерландів та інших країн. У 2018 році у СЄЛФ взяли участь близько 80 промовців із різних куточків світу, які ділилися теорією і практикою різних сфер служіння. Кожен учасник Форуму міг знайти теми, які цікавлять саме його, адже там було представлено 12 різних секцій: «Апологетика», «Бізнес», «Євангелізація», «Мистецтво і культура», «Медіа», «Місіонерство і відкриття церков», «Молодіжне служіння», «Сімейне служіння», «Університет і освіта», «Церковне лідерство», «Церква і соціальна робота», «Церква і громадянське суспільство». Після обіду учасники Форуму відвідували семінари на різні теми, а загалом на Форумі було виголошено близько 120 тем.

Як і щороку, СЄЛФ 2018 був націлений на виховання християнських лідерів з цілісним біблійним світоглядом, здатних реагувати на виклики, що стоять перед церквою сьогодні, і доносити Боже Слово ефективно сучасними методами, водночас зберігши його первинну суть.

Програма СЄЛФ 2018 складалася, як і раніше, із заходів кількох типів: це секційні заняття, семінари, круглі столи і загальні пленарні сесії. Два роки назад на Форумі з’явився новий оригінальний формат — ток-шоу на різні актуальні теми сьогодення, і цей рік не став виключенням, було відзнято 10 ток-шоу на теми, що стосуються різних сфер сучасного життя.

Цьогоріч, як і в минулі роки, співом служив гурт "Нове місто" з Тернополя.