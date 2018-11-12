У Миколаєві згоріла церква євангельських християн-баптистів «Благодать Божа»

У Миколаєві 11 листопада сталася масштабна пожежа в церкві євангельських християн-баптистів «Благодать Божа».

Про це повідомляє «Реаліст» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, пожежа почалася близько 16.40, але загасити її змогли лише через дві з половиною години зусиллями 25 рятувальників та дев'яти одиниць основної та допоміжної техніки.

Місцеві ЗМІ пишуть, що в приміщенні знаходилися люди, які прийшли на богослужіння, але жертв і постраждалих, за попередньою інформацією, немає.