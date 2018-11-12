У Миколаєві згоріла церква євангельських християн-баптистів «Благодать Божа»
10:30, 12 листопада 2018Інші релігії
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Пожежа в Миколаєві / realist.online
У Миколаєві 11 листопада сталася масштабна пожежа в церкві євангельських християн-баптистів «Благодать Божа».
Про це повідомляє «Реаліст» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
За даними ДСНС, пожежа почалася близько 16.40, але загасити її змогли лише через дві з половиною години зусиллями 25 рятувальників та дев'яти одиниць основної та допоміжної техніки.
Місцеві ЗМІ пишуть, що в приміщенні знаходилися люди, які прийшли на богослужіння, але жертв і постраждалих, за попередньою інформацією, немає.
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