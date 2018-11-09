У Києві християни-баптисти проведуть конгрес зі служіння сиротам
У Києві 10 та 11 листопада відбудеться Всеукраїнський конгрес «Надія для сиріт».
Захід організований підрозділом соціального комітету Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів зі служіння сиротам з нагоди Міжнародного дня молитви за сиріт, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт баптистів України.
У рамках конгресу проходитимуть тематичні семінари за участю зарубіжних спікерів та партнерів. Також у церквах м. Києва та області пройдуть тематичні служіння.
Запрошуються усі, хто знаходиться в епіцентрі служіння сиротам, а також охочі долучитися до цієї праці.
Також 11 листопада в МКЦ «Український дім» відбуватиметься особлива подія, присвячена Всеукраїнському Дню молитви за сиріт. У цей день люди різних віросповідань молитовно просять Бога про люблячу і турботливу сім’ю для кожної дитини-сироти. Захід є ініціативою Альянсу «Україна без сиріт» і частиною міжнародного руху «Orphan Sunday», та проходить щорічно, у другу неділю листопада.