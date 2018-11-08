Далай-лама хоче змінити багатовіковий порядок пошуку наступника

Глава буддистів лауреат Нобелівської премії миру Далай-лама XIV Тензін Гьямцхо заявив, що має намір змінити багатовіковий порядок пошуку наступника.

Про це повідомляють "Коментарі" з посиланням на японське видання Nikkei Asian Review.

За словами 83-річного Далай-лами, його наступником може бути призначено не дитину, як це практикувалося впродовж останніх понад 600 років, а «шановний лама (священик) або богослов». Також успадкувати титул зможе молодий чоловік у віці близько 20 років. Щоб змінити традицію, потрібна згода ради священнослужителів школи Гелгупа. Очікується, що така рада може зібратися вже наприкінці листопада.

Про намір змінити процедуру наступності нинішній первосвященик ламаїстської церкви у Тибеті говорив ще у 2007 році. На його думку, інститут Далай-лам, які протягом більшої частини другого тисячоліття (інститут Далай-лам існує з 1391 року) поєднували функції духовного і світського лідера, вичерпав себе. Тоді ж Тензін Гьямцхо запропонував розробити систему виборів Далай-лами по типу тієї, на якій обирають Папу у Ватикані.

Процедура, яку 14-й Далай-лама запропонував змінити, полягає у наступному. Реінкарнацію померлого Далай-лами шукають серед тибетських хлопчиків, які народилися не раніше ніж через 49 днів і не пізніше двох років з дня його смерті. Під час пошуків, якими займається спеціальна група ченців, враховуються передсмертні вказівки минулого лами, передбачення державного тибетського оракула з монастиря Нечунг і надприродні явища, супутні народженню кандидата на реінкарнацію.

Далай-лама вважається реінкарнацією бодхісатви співчуття Авалокітешвари.