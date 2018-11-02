У Черкасах провели масштабний християнський концерт
09:44, 02 листопада 2018Інші релігії
1503 0
Концерт у Черкасах / vycherpno.ck.ua
У Черкасах 31 жовтня пройшло святкування дня Реформації.
Представники 12-ти церков різних конфесій створили один музичний колектив, який і виступив на в честь свята у БК Дружби народів, повідомляє "Вичерпно".
Підготовка до концерту тривала сім місяців. Хор із 70 чоловік та естрадно-симфонічний бенд виконали 15 пісень в стилі госпел. Всі пісні – українською.
На заході підбивали підсумки Черкаський обласний комітет Руху Реформації.
Також у рамках свята Реформації пройшла виставка історії Реформації. Під час заходу відбулася акція, номінована в Національний реєстр рекордів України, проект – «Створення рукописної Біблії» від Українського Біблійного Товариства. За його правилами кожен учасник вручну переписував уривок зі Святого Письма.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter