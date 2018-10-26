У Львові відбувся конгрес Асоціації адвентистів-бізнесменів України

П'ятий ювілейний конгрес Асоціації адвентистів-бізнесменів України відбувся у Львові 17-21 жовтня.

У ньому взяли участь 105 осіб - найбільша кількість за історію таких конгресів. Цього разу були присутні президенти всіх конференцій України і керівництво Українського уніону адвентистів, повідомляє прес-служба Церкви адвентистів сьомого дня в Україні.

Спікерами конгресу були пастор Гельмут Хаубейль з Німеччини і Володимир Велечук, заступник керівника Адвентистської церкви в Україні.

Тренінг-спікери Євген Чекмарьов і Олег Нефьодов ділилися інноваціями у сфері бізнесу та інтернет-маркетингу.

Євген Чекмарьов закликав враховувати теорію поколінь, тобто цінності та потреби кожного покоління, які автор розділив на п'ять груп. Зазначалося, що Церква завжди несла прогрес у суспільство, наприклад, у ранні століття церковна громада була прикладом рівності, у середні віки церква була центром освіти, у період Реформації вона дала світові книгодрукування і духовну музику, а в кінці 19 – початку 20 століття, з виникненням адвентизму – санаторії і вчення про здоровий спосіб життя. Тепер, під час четвертої промислової революції, світові технології і методи постійно застарівають і потребують оновлення. Здійснюючи служіння, необхідно враховувати потреби суспільства і розвивати саме ті напрямки служіння та проекти, яких потребує кожне з його поколінь.

Із 49 членів української Асоціації на конгресі була присутній 31 особа. Був обраний адміністративний комітет Асоціації адвентистів-бізнесменів України на 2018-2021 роки.