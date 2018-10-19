У Чорноморську відкрили молитовний будинок Церкви адвентистів сьомого дня, який будували понад 20 років

У Чорноморську Одеської області відбулося посвячення молитовного будинку Церкви адвентистів сьомого дня.

На святковому суботньому богослужінні зібралося близько 250 людей. Про це у п'ятницю, 19 жовтня, повідомив офіційний сайт Церкви.

Як розповіла секретар громади Світлана Кирилюк, з початку 1994 року громада проводила богослужіння в червоному куточку міського гуртожитку.

14 липня 1994 року рішенням відділу землеустрою Іллічівського міськвиконкому було виділено ділянку землі для будівництва молитовного будинку.

Проект на будівництво будинку був оформлений у 1995 році. Будівництво велося, в основному, на кошти членів громади, але конференцією була надана допомога для виконання деяких видів дуже об'ємних і дорогих робіт (таких як встановлення даху, її підшивка, оформлення документації щодо пожежної сигналізації і на етапі отримання декларації на будівлю).

Більша частина робіт була виконана силами громади, тому будівництво тривало близько 20 років. До березня 2014 року було отримано Свідоцтво про право власності на цей будинок, а також право користування цією земельною ділянкою.

"Брати і сестри мають особливі плани на майбутнє, пов'язані з молитовним будинком. Насамперед, це створення центрів впливу, у яких люди могли б знайти любов Христа, Його допомогу в повсякденному житті, а також отримати надію і впевненість та прощення у Бога. Це планується здійснити шляхом створення магазинів, кафе здорового харчування, клубів здоров'я, кулінарних класів, курсів із надання першої допомоги, масажних кабінетів і, звичайно ж, біблійних шкіл", - повідомляється на сайті Церкви.