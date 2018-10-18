Німецька євангелічно-лютеранська церква України обрала новим головою 36-річного пастора

В Одесі минулого тижня відбулося 1 засідання 5 скликання Синоду Німецької євангелічно-лютеранської церкви України, на якому представниками більшості громад було виголошено недовіру та закінчено повноваження епіскопа НЄЛЦУ Серге Машевські, та обрано на 1 рік згідно Положень Статуту НЄЛЦУ єпископського візитатора.

Новим керівником НЄЛЦУ став 36-річний пастор Німецької євангелічно-лютеранської громади св. Вознесіння м. Харкова Шварц Павло Миколайович, інформує офіційний сайт НЄЛЦУ.

Шварц Павло Миколайович народився 25 липня 1982 року в місті Луцьк, Волинська область.

В 2004 році закінчив Луцький біотехнічний інститут, (бакалавр - комп'ютерні науки)

В 2005р. закінчив Біблійну Школу в Дзингелові (Польща), де згодом при Центрі Місії та Євангелізації (Євангелічно-аугсбургська (лютеранська) Церква в Польщі) проходив річний волонтарат (2005-2006рр).

В 2011р. закінчив Християнську теологічну академію в Варшаві, отримав диплом магістра теології та розпочав аспірантуру.

В 2012р. Закінчив курс з душпастирства та психології пасторальної від SIPCC - Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling

В 2011-2012рр. проходив практику в Євангелічно-аугсбурській (лютеранській) церкві в Польщі

З 2012р. працюю пастором євангелічно-лютеранських громад м.Харкова та м.Кременчук. В 2013-2015рр. був заступником Єпископа Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України.

З 2004 по 2014рр. співорганізатор міжнародних християнських таборів “Глорія”.

З 2013р. член міжнародної екуменічної групи “Примирення”, в якій представленні представники РКЦ, УГКЦ, Православної Церкви та Лютеранської Церкви з чотирьох країн — Німеччина, Польща, Україна та Білорусь.

З 2017р. засновник і директор Благодійного фонду “Дияконія-Україна” та Голова Ради Місійного союзу євангелічних громад України (об'єднання).

Одружений. Батько двох дочок.