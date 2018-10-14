У Таджикістані археологи знайшли буддистський храм 7-8 століть

Таджицькі археологи в невеликому містечку Фахробод, який знаходиться в районі Хуросон Хатлонської області, виявили стародавній підземний буддистський храм.

Про це повідомив директор національного музею старожитностей Таджикистану Саидмурод Бобомуллоев, повідомляє znaj.ua.

Часто буддійські підземні храми входили в комплекс споруд, розташованих на поверхні.

Мова йде про куполовидні храми, висічені з монолітного каменю. Нагорі будівлі є отвір, який, швидше за все, призначався для освітлення.

"В Фахрабаді ми виявили підземний храм буддиста, розміром 6 на 5 метрів. Також поруч з храмом виявлені чотири маленькі кімнатки", – зазначив Бобомуллоєв.

Як повідомляє дослідник, імовірно буддистський храм належить 7-8 століть нашої ери. Такі висновки можна робити по архітектурі храму. Але точніше про історію храму стане відомо після вивчення знахідки.

"Внутрішньо приміщення храму висічено з монолітного каменю, і має куполоподібний вигляд. Нагорі храму є заглиблення у вигляді вікна, імовірно для проникнення світла", – поділився побаченим Саидмурод Бобомуллоєв.

Археолог також розповів, що про знахідку національному музею старожитностей повідомив вчитель школи №3 Фахрабада Елер Ахмедов.

"Це не перший буддистський храм, виявлений на території Таджикистану. Раніше, в 80-х і 90-х роках минулого сторіччя, подібні підземні храми були виявлені в Гиссарі, Шахритусі і Ховалинзіі", – резюмував Бобомуллоєв.