Під Києвом відбудеться конференція для адвентистів з використання інтернет-технологій у християнській місії

Відділом комунікації Української уніонної конференції та медіа-групою «Надія» з 29 листопада по 2 грудня на території УАЦВО (Український адвентистський центр вищої освіти) проводитиметься конференція «GAiN Ukraine» (Global adventists internet network).

У рамках конференції буде проведено фестиваль брендів, дискусійний круглий стіл на рівні ТВ та радіо на тему: «Медіа: маркетинг, місія та результати». Про це повідомляє сайт АСД в Україні.

Запрошено ряд спікерів як з Церкви, так і світських, які є висококласними фахівцями в представлених напрямках

«GAiN Ukraine» – це сучасна найбільша платформа в сфері медіа-служіння та інтернет-технологій в Євро-Азійському дивізіоні. Вона створена для нових знайомств, комунікації та спілкування медіа- та it-фахівців Адвентистської церкви не тільки з України, але й з інших країн.

До участі запрошуються всі охочі розвиватися в цих напрямках служіння.